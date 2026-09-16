В Подмосковье провели Единый день тренировочных эвакуаций

Спасатели и инспекторы 16 сентября провели в Подмосковье единый день тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. Учения охватили все муниципалитеты региона, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Единый день тренировок по эвакуации прошел 16 сентября на объектах с массовым пребыванием людей в Подмосковье. Учения, которые проводят ежеквартально по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, помогают отработать действия персонала и посетителей при угрозе пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Тренировки состоялись во всех муниципалитетах. В Одинцовском округе их провели более чем на 15 площадках: пожарно-спасательный гарнизон и инспекторы надзорной деятельности отработали вызов экстренных служб и спасение людей. В Рузском округе особое внимание уделили объектам, задействованным в выборах 2026 года, — школам, больницам и торговым центрам.

В Шатуре сотрудники ПСЧ № 33 и инспекторы госпожнадзора провели показательную эвакуацию в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. После эвакуации пожарные развернули технику и ликвидировали условное возгорание, а главный государственный инспектор округа Виталий Котлов провел мастер-класс по применению первичных средств пожаротушения.

В Пушкинском округе с участием ГКУ МО «Мособлпожспас» тренировки прошли на 30 объектах. Специалисты также проверили системы противопожарной защиты. Аналогичные мероприятия состоялись в Чехове, Кашире и Клину. По итогам дня на большинстве объектов эвакуация уложилась в нормативное время, а системы автоматического оповещения сработали исправно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.