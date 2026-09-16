В Домодедово продолжается очистка реки Гнилуши

В городском округе Домодедово продолжается поэтапная очистка реки Гнилуши. Сейчас работы ведутся в районе деревни Пушкино, где специалистам предстоит очистить от донных отложений более километра русла, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Восстановление реки началось в прошлом году по национальному проекту «Экологическое благополучие». Работы разделены на несколько этапов и охватывают разные участки водного объекта.

В этом сезоне специалисты завершили расчистку участка протяженностью 1,6 километра в районе деревни Буняково. Здесь скосили растительность вдоль берегов, удалили древесно-кустарниковые заросли из русла и убрали накопившиеся донные отложения.

С конца августа техника работает вблизи деревни Пушкино. Очередной этап планируют завершить в ноябре.

«Расчистка Гнилуши — большая программа, рассчитанная на несколько лет. Работы ведем поэтапно и контролируем их совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области. После Пушкино предстоит привести в порядок еще три крупных участка реки», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Следующий этап запланирован на 2027 год — специалисты займутся участком от Кутузово до Проводов. В 2028 году работы продолжатся в районе Образцово и Бурхино, а также между Мотякино и Скрипино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.