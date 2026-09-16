В Одинцовском округе ремонт плотины на Вяземке выполнили на 30%

Капитальный ремонт плотины на реке Вяземке в поселке Назарьево выполнили более чем на 30%. Основные работы планируют завершить в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители администрации Одинцовского округа 15 сентября проверили ход капитального ремонта гидротехнического сооружения в поселке Назарьево. Работы на плотине через реку Вяземку выполняет компания «Самара-Стройком» в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

Подрядчик завершил подготовительный этап, смонтировал временные сооружения и начал демонтировать конструкции плотины. На площадке задействованы шесть рабочих и две единицы техники. Со следующей недели специалисты приступят к армированию и монтажу закладных деталей, затем установят шпунты и противофильтрационный экран в монолитной стенке.

«Строительная готовность объекта превысила 30%. Завершить основные работы планируем в ноябре этого года», — сообщил глава Одинцовского округа.

Плотина перешла в муниципальную собственность в августе 2024 года. Экспертиза установила, что износ ее основных конструкций превышал 65%. Проект предусматривает замену затворов, подъемных механизмов и других элементов, а также обустройство проезжей части на гребне. На время замены пролетов мостового перехода движение спецтехники через Вяземку приостановят, транспорт направят по объездной дороге. После ремонта подрядчик восстановит биоресурсы водоема, выпустив мальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.

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