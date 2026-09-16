Студенты Одинцовского техникума обсудили разведку и авиацию России

В Одинцовском техникуме 14 сентября прошли внеурочные занятия цикла «Разговоры о важном». Студенты первых курсов обсудили жизнь, заслуги и вклад легендарного разведчика Рихарда Зорге в историю разведывательной деятельности.

Участники занятия узнали о подготовке разведчиков, необходимости хранить тайну и ответственности перед товарищами.

Студенты второго — четвертого курсов изучили тему «Гражданская авиация России». Они познакомились с этапами развития отрасли, современными технологиями, перспективами, крупнейшими авиакомпаниями и инфраструктурой воздушных перевозок. Занятия помогают расширять кругозор, развивать интерес к истории и науке, а также формировать чувство патриотизма и ответственности за будущее страны.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.