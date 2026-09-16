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Студенты Одинцовского техникума посетили предприятие «ГРОСТЕК» в рамках программы «Профессионалитет» и месячника профориентации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 15 сентября посетили предприятие-партнера ООО «ГРОСТЕК». Экскурсию организовали в рамках популяризации федеральной программы «Профессионалитет» и месячника профориентации.

В мероприятии участвовали учащиеся специальностей «Сварочное производство» и «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» кластера «Топливно-энергетический комплекс».

Специалисты предприятия показали студентам оборудование для резки, гибки, сварки и обработки металла. Они рассказали о производственном цикле — от проектирования и выбора материалов до контроля качества готовой продукции. Посещение предприятия помогло учащимся расширить представление о профессии и важности практических навыков.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.