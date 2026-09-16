Похищение семилетней девочки в Москве мог организовать ее отец-бизнесмен

В Москве бизнесмен попытался выкрасть семилетнюю дочь у бывшей супруги. Перед этим он похитил у нее сына, сообщает Baza .

Женщина жила вместе со столичным бизнесменом восемь лет. 35-летний мужчина руководил крупной строительной компанией, а в свободное время писал романы. Брак не задался, потому что мужчина систематически избивал жену, а также следил за ней. Женщина в итоге ушла от агрессора.

По словам ее юриста, пока шел бракоразводный процесс, мужчина выкрал у экс-возлюбленной пятилетнего сына. Мать не видела ребенка почти четыре месяца. Также у пары есть общая дочь.

После похищения одного ребенка суд постановил оставить детей с матерью, но отца это не устроило. Мужчина предпринял попытку выкрасть и дочь.

В среду мать и дедушка повели девочку на занятия. Внезапно на семью напали несколько мужчин. Они пытались вырвать ребенка из рук матери, а саму женщину таскали из стороны в сторону, а затем повалили на землю. После вызова полиции похитители сбежали. Женщина и дочь получили травмы.

По словам его экс-супруги, среди напавших на нее мужчин она узнала водителя бывшего мужа. Затем в конфликт смешался и он сам. Пострадавшие хотят добиться возбуждения уголовного дела.

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