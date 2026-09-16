Главгосстройнадзор проверил строительство дома в Ленинском округе

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство корпуса 43.1 в ЖК «Восточное Бутово» у деревни Боброво Ленинского округа. Готовность дома, который планируют сдать в первом квартале 2027 года, превысила 70%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства корпуса 43.1 в ЖК «Восточное Бутово», который возводят рядом с деревней Боброво Ленинского городского округа. Строительство многоквартирного дома началось в августе 2025 года, его готовность превышает 70%.

На объекте устраивают фасады и кровлю, монтируют внутренние и наружные инженерные системы и сети, выполняют отделку и благоустраивают территорию. Застройщик намерен завершить работы в первом квартале 2027 года.

В доме предусмотрено 299 квартир, коммерческие помещения на первом этаже и кладовые в подземной части. Во дворе обустроят зоны отдыха для старшего поколения, детское игровое пространство и площадку для воркаута.

Под надзором ведомства в ЖК также строят еще четыре многоэтажных дома, школу на 1375 мест и два детских сада на 225 и 150 воспитанников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.