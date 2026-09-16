В Подмосковье усиливают защиту деревянных крыш при капремонте

Специалисты применяют антипирены и биопирены при капитальном ремонте скатных крыш в Подмосковье, чтобы защитить деревянные конструкции от огня, плесени и вредителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При капитальном ремонте скатных крыш деревянные конструкции обрабатывают специальными защитными составами. Древесина в стропильных системах подвержена возгоранию и биологическим угрозам, поэтому от качества обработки зависят долговечность кровли и безопасность жителей.

Антипирены предотвращают воспламенение и самостоятельное горение древесины. В их состав входят замедлители горения, синергисты, усиливающие действие основного компонента, и стабилизаторы, которые продлевают срок защиты. При нагревании такие составы выделяют негорючие газы, создающие барьер для пламени, а иногда образуют пористый теплоизолирующий слой.

Биопирены сочетают огнезащитные и антисептические свойства. Они снижают горючесть материала и защищают его от плесени, гниения и насекомых-вредителей. При капремонте ими обрабатывают стропильные системы, обрешетку и чердачные перекрытия. Специалисты управления технического надзора капитального ремонта контролируют полноту и качество работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.