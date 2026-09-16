В Наро-Фоминске провели учебную эвакуацию в перинатальном центре

Учебная эвакуация прошла 16 сентября в Наро-Фоминском перинатальном центре с участием персонала, пациенток и технических специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Учебная эвакуация прошла в Наро-Фоминском перинатальном центре 16 сентября в 11:00. В тренировке участвовали персонал, пациентки и технические специалисты учреждения.

Главный врач центра Людмила Кещьян отметила, что регулярные инструктажи, изучение алгоритмов и психологическая готовность к быстрым решениям помогают обеспечить безопасность в критической ситуации.

«Мы благодарим каждого, кто принял участие в учениях, за понимание, дисциплину и вклад в общую безопасность», — отметила Кещьян.

Тренировка подтвердила слаженность действий служб центра и готовность сотрудников действовать четко в нестандартных ситуациях. Такие учения проводят регулярно как часть системы безопасности учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.