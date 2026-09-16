Токсиколог Подмосковья предупредил об опасности грибных консервов

Главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев рассказал, как правильно готовить и хранить грибные заготовки, а также назвал симптомы отравления и ботулизма, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Грибной сезон связан не только со сбором, но и с домашними заготовками. Ошибки при обработке маринованных и консервированных грибов могут привести к тяжелому отравлению, предупредил главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев.

«Ошибки при кулинарной обработке — одна из самых распространенных причин отравления грибами. После сбора их необходимо очистить от земли, тщательно промыть, а некоторые виды — замочить или отварить. При этом воду после отваривания нужно слить», — отметил Михаил Козиев.

Эксперт подчеркнул, что домашние грибные консервы относятся к продуктам высокого риска по ботулизму. Споры возбудителя могут попасть в грибы еще при сборе, а герметичная банка создает условия для образования ботулотоксина, который не меняет цвет, вкус и запах продукта. Поэтому не следует покупать домашние заготовки на стихийных рынках и у случайных продавцов.

От грибов нужно отказаться, если рассол помутнел, появился неприятный запах или вздулась банка. Домашние консервы следует хранить до 12 месяцев в сухом темном месте при температуре от 0 до +25 °C, а после вскрытия — в холодильнике не более 2–5 суток.

Тошнота, рвота, боль в животе и диарея могут быть первыми признаками отравления. При слабости, жажде, спастических болях, неукротимой рвоте или обильной водянистой диарее необходимо обратиться за медицинской помощью. О ботулизме могут свидетельствовать «пелена» перед глазами, двоение, мышечная слабость, нарушение глотания и дыхания.

«Если после употребления грибов человеку стало плохо, по возможности нужно сохранить остатки продукта или блюда и сообщить врачу, где и когда они были приобретены или приготовлены, когда и в каком количестве употреблены и как последовательно развивались симптомы», — добавил Козиев.

При отравлении нельзя пытаться нейтрализовать токсины народными средствами, принимать лекарства без назначения врача или самостоятельно многократно промывать желудок, особенно с марганцовкой. Самолечение может вызвать серьезные осложнения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.