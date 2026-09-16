Ормузский капкан: почему нефтяной кризис уже угрожает мировой экономике
Фото - © Татьяна Самуйлик / Фотобанк Лори
Нефтяной кризис в мире: какие страны пострадают, а кто выиграет, читайте в материале РИАМО.
Затянувшиеся перебои с поставками нефти через Ормузский пролив могут перерасти из локального геополитического конфликта в масштабный энергетический кризис. Под ударом оказываются прежде всего страны, зависящие от импорта нефти и газа, а стоимость сырья уже создает дополнительное инфляционное давление. Какие государства рискуют столкнуться с наиболее серьезными последствиями и кто, напротив, способен заработать на дефиците, РИАМО выяснило у экспертов.
Почему Ормузский пролив важен для мирового рынка нефти
Фото - © Ольга Сухарева / Фотобанк Лори
Мировая экономика уже несколько месяцев сталкивается с жестким дефицитом на нефтяном рынке из-за сокращения доступных поставок. По оценке доцента Финансового университета Михаила Хачатуряна, из мирового рынка выпало около 20% объема добычи, который до начала горячей фазы конфликта США и Ирана приходился на страны Персидского залива.
Компенсировать такие объемы крайне сложно даже при увеличении поставок из других нефтедобывающих регионов — Латинской и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, США, Канады и России.
Еще более уязвимой ситуацию делает зависимость мирового рынка от отдельных транспортных маршрутов.
При этом эксперты не полностью согласны с тем, что мир уже столкнулся именно с глобальным дефицитом топлива.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов предлагает пока говорить прежде всего о масштабном кризисе поставок и сокращении запасов прочности. По его словам, длительное ограничение движения через Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировой торговли нефтью, уже привело к перебоям с поставками, росту стоимости фрахта и скачку цен на бензин и дизель.
Дополнительным фактором стало прекращение работы саудовского нефтепровода East-West, который частично позволяет обходить Ормуз.
На этом фоне стоимость Brent поднялась выше $107 за баррель, а Goldman Sachs допускает дальнейший рост до $120–130 при сохранении перебоев.
«Кризис уже ощущается на рынке нефтепродуктов, и прежде всего в сегменте дизеля. Однако говорить о полномасштабном дефиците для всего мира пока преждевременно»
Владимир Чернов
Аналитик Freedom Global
Что будет с ценами на нефть при длительных перебоях в Ормузском проливе
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Критическим рынок станет в том случае, если перебои продолжатся и начнут приводить к нормированию поставок либо массовому сокращению работы нефтеперерабатывающих заводов.
По мнению ассистента Финансового университета Ярослава Климова, ситуация уже приобрела признаки системного энергетического кризиса: одновременно под давлением оказались два ключевых маршрута — Ормузский пролив и южный вход в Красное море.
Продвижение хуситов к Баб-эль-Мандебу и захват острова Перим повышают риски для судоходства и страховых ставок. Одновременно повреждение саудовского трубопровода Восток—Запад ограничивает возможности компенсировать проблемы с поставками через Ормуз.
«Главный риск сейчас — потеря сразу нескольких резервных логистических путей»
Ярослав Климов
ассистент Финансового университета
Если напряженность вокруг Ормуза и Баб-эль-Мандеба сохранится, рынок может начать закладывать в стоимость нефти уже не временный сбой, а устойчивую геополитическую премию.
Какие страны пострадают от роста цен на нефть и дефицита топлива
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Наиболее уязвимыми оказываются страны, которые сильно зависят от импорта нефти и газа из Персидского залива.
По словам Чернова, прежде всего рискуют азиатские государства — Индия, Китай, Япония и Южная Корея. Именно на Азию приходится значительная часть поставок нефти и сжиженного газа из региона.
Особенно сложная ситуация складывается для Индии. Страна импортирует большую часть потребляемой нефти и зависит от поставок с Ближнего Востока. Поэтому подорожание сырья одновременно увеличивает стоимость топлива, перевозок, электроэнергии и в конечном счете продовольствия.
Проблемы возникают и у самих стран Ближнего Востока, которые зависят от импорта продовольствия, топлива и отдельных видов сырья.
В США и Европе основной эффект пока выражается в росте стоимости бензина и дизеля и усилении инфляционного давления.
Почему нефтяной кризис сильнее ударит по Европе, Азии и бедным странам
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По оценке Хачатуряна, к числу наиболее пострадавших относятся страны Евросоюза, беднейшие государства Африки и страны Восточной Азии.
Для них проблема заключается не только в самой цене нефти. Чем дольше сохраняются перебои, тем сложнее становится выстраивать альтернативные логистические маршруты.
«Приобретение нефти становится весьма сложной задачей как по построению логистических маршрутов, так и по цене, которая постоянно растет»
Михаил Хачатурян
доцент Финансового университета
Рост стоимости сырья затем переносится на транспорт, электроэнергию и промышленность, создавая дополнительное давление на экономику.
Климов также отмечает, что наиболее уязвимы импортозависимые страны Азии и Европы: рост стоимости нефти и СПГ быстро отражается на стоимости перевозок, электричества и промышленного производства.
Как кризис в Ормузском проливе повлияет на Россию
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Несмотря на общий негативный эффект для мировой экономики, у нефтедобывающих стран появляется возможность увеличить экспортную выручку.
Главными краткосрочными бенефициарами становятся государства, чьи поставки не зависят от Ормузского пролива. В числе таких стран эксперты называют Россию, США, Канаду, Норвегию и ряд государств Латинской Америки.
Они получают возможность продавать сырье дороже и занимать долю рынка, которую временно теряют поставщики из Персидского залива.
Для России повышение мировых цен на нефть поддерживает экспортную выручку и потенциально увеличивает доходы бюджета. Однако назвать такой эффект однозначно положительным нельзя.
«Западные ограничения, дорогая логистика и возможное укрепление рубля могут частично нивелировать выгоду от высокой цены сырья», — пояснил Чернов.
Поэтому устойчивыми бенефициарами окажутся прежде всего те страны и компании, которые способны физически нарастить поставки, а не просто продать уже добытую нефть дороже.
Кто может заработать на дорогой нефти и дефиците поставок
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Хачатурян также относит к потенциальным бенефициарам страны Латинской и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, США, Канады, России и Норвегию, а также нефтедобывающие государства Африки, в частности Алжир и Нигерию.
Их преимущество связано с возможностью увеличивать поставки углеводородов на мировой рынок, пока часть традиционных потоков остается заблокированной.
Дополнительный выигрыш, по оценке Чернова, могут получить американские производители сланцевой нефти и компании, связанные с экспортом СПГ.
Но и для экспортеров ситуация не лишена рисков: затяжной энергетический кризис способен замедлить мировую экономику и сократить спрос.
Почему дорогая нефть опасна даже для стран-экспортеров
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Нефтяной кризис создает парадоксальную ситуацию: одни государства получают дополнительную экспортную выручку, но одновременно сталкиваются с негативными последствиями мирового экономического замедления.
Для стран — нетто-импортеров нефти рост цен становится прямым экономическим риском. Для экспортеров высокая стоимость сырья, напротив, может увеличить доходы.
Однако если дорогая энергия начнет заметно тормозить промышленность, перевозки и потребительский спрос, выигрыш нефтедобывающих государств также окажется ограниченным.
Поэтому нынешний кризис — это одновременно риск для импортеров и окно возможностей для производителей и экспортеров, способных быстро заменить выпадающие поставки.
Как долго может продолжаться нефтяной кризис и что будет дальше
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Сейчас главный вопрос заключается уже не только в том, насколько высокой станет цена барреля, а в том, насколько долго мировой рынок сможет компенсировать нарушение привычных маршрутов.
Если одновременно сохранятся проблемы в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе, а альтернативные трубопроводы и логистические маршруты не смогут обеспечить необходимый объем поставок, временный дефицит рискует превратиться в системную проблему.
При этом заявления о временном характере перебоев сами по себе не способны успокоить рынок.
«Рынки анализируют реальную ситуацию, а не слова»
Михаил Хачатурян
доцент Финансового университета
Поэтому дальнейшее развитие конфликта вокруг Ирана и сохранение или восстановление ключевых нефтяных маршрутов станет определяющим фактором для мировых цен на нефть, стоимости топлива и инфляции в ближайшей перспективе.