Каширский регоператор вывез 271 тыс куб м отходов в Подмосковье

Каширский региональный оператор за семь дней вывез 271 тыс. кубометров отходов с обслуживаемых территорий Подмосковья и установил 34 новых контейнера, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каширский региональный оператор за прошедшие семь дней вывез 271 тыс. кубометров отходов с обслуживаемых территорий в Подмосковье. В том числе на твердые коммунальные отходы пришлось 195,1 тыс. кубометров, на крупногабаритные — 44 тыс. кубометров, на раздельно собранные — 10,1 тыс. кубометров. Несанкционированные отходы, спил и смет составили 21,7 тыс. кубометров.

Для предотвращения переполнения контейнерных площадок специалисты установили 34 новые емкости: 22 бака для ТКО, 10 синих контейнеров для РСО и два бункера для КГО. Больше всего контейнеров появилось в Домодедове — 10, Котельниках — восемь и Коломне — семь.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.