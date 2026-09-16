сегодня в 12:41

Почки не выдержали: юный геймер под Саратовом чуть не умер из-за энергетиков

18-летний геймер из Саратовской области попал в реанимацию, потому что каждый день пил энергетики. У него едва не отказали почки, сообщает Mash .

Парень любит видеоигры. Каждую ночь он выпивал по несколько банок бодрящего напитка, чтобы поиграть с друзьями.

Однажды утром молодой человек почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его доставили в реанимацию. Согласно анализам, у парня было нарастание азотемии, а также подскочил креатинин.

Юноше поставили диагноз — острый нефрит. Это воспаление почек, которое при тяжелом течении может привести к угасанию функции органа.

Парню пришлось провести в больнице 12 дней. После выписки врачи пожизненно запретили ему пить энергетики и газированные напитки.

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