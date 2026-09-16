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6 таблеток для потенции едва не стоили москвичу-бодибилдеру ампутации члена

Происшествия

38-летний московский бодибилдер оказался на грани ампутации пениса и некроза тканей из-за бесконтрольного приема стимулирующих препаратов для потенции перед свиданием. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Спорте».

Мужчина длительное время находился на курсе гормональной фармакологии, что со временем спровоцировало проблемы с либидо. Желая подстраховаться перед встречей с девушкой, мужчина принял сразу шесть таблеток препарата для потенции.

После свидания у москвича начались сильнейшие боли из-за непрекращающегося притока крови к органу. Ему пришлось вызывать бригаду скорой помощи. 

В больнице пациенту диагностировали приапизм и предупредили, что он находился в шаге от некроза тканей. Врачам удалось спасти орган и предотвратить хирургическое вмешательство, после чего спортсмену строго запретили подобные эксперименты с медицинскими препаратами.

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