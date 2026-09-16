Жаловалась на проблемы: что известно о найденной мертвой девушке в Мытищах

Перед смертью 19-летняя девушка, труп которой нашли с ножевыми ранениями у многоэтажного дома в Мытищах, жаловалась на проблемы и срочно искала жилье, сообщает SHOT .

Погибшая работала фотографом. Она жила в съемной квартире на 20 этаже вместе со своей собакой.

Накануне перед трагедией девушка написала в соцсетях о своей сложной жизненной ситуации. Она искала временное жилье на одну-две недели.

После обнаружения трупа специалисты проверили квартиру погибшей. Все вещи там лежали на своих местах.

Девушка родилась в Дагестане, почти всю жизнь прожила во Владимире. После переезда в Московский регион 2,5 года назад она начала заниматься фотографией.

Труп девушки нашли у многоэтажного дома на Ярославском шоссе в Мытищах. Прибывшие на место медики обнаружили у нее ножевое ранение в области сердца. Предварительно, после удара девушка выпала из окна. В обстоятельствах происшествия разбирается СК.

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