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Ножевое ранение в сердце: мертвую девушку нашли в Мытищах

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

Вечером 15 сентября у многоэтажного дома в Мытищах обнаружили труп молодой девушки с ножевыми ранениями. Инцидент произошел на Ярославском шоссе, сообщает РЕН ТВ.

На место происшествия прибыли медики и обнаружили у девушки ножевое ранение в области сердца. Врачи констатировали смерть.

О личности погибшей пока ничего не известно. В Сети отмечают, что она была одета в спортивный костюм. На вид ей около 18 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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