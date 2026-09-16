Ножевое ранение в сердце: мертвую девушку нашли в Мытищах
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Вечером 15 сентября у многоэтажного дома в Мытищах обнаружили труп молодой девушки с ножевыми ранениями. Инцидент произошел на Ярославском шоссе, сообщает РЕН ТВ.
На место происшествия прибыли медики и обнаружили у девушки ножевое ранение в области сердца. Врачи констатировали смерть.
О личности погибшей пока ничего не известно. В Сети отмечают, что она была одета в спортивный костюм. На вид ей около 18 лет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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