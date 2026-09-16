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Смертельный таран на «зебре»: школьник на питбайке сбил девочку под Красноярском

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Kras Mash

В поселке Минино под Красноярском школьник за рулем питбайка насмерть сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Девятиклассник на высокой скорости двигался по обочине проезжей части. Он не стал притормаживать перед знаками пешеходного перехода и зеброй. 

В этот момент дорогу переходила группа из трех человек — женщина и двое детей.

На обнародованных кадрах с камеры наблюдения видно, что пешеходы уже перешли «зебру». В этот момент в девочку на полном ходу врезался мопед. 

Удар пришелся прямо по ребенку. Школьницу отбросило на асфальт, а двое других пешеходов чудом избежали столкновения. 

Пострадавшую в критическом состоянии экстренно доставили в больницу. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Спасти ребенка врачам не удалось. 

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