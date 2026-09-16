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На Дзержинском шоссе в Подмосковье устранили причину регулярных подтоплений

На Дзержинском шоссе в Подмосковье в районе железнодорожного переезда завершили работы по устранению регулярных подтоплений проезжей части.

Сначала специалисты исследовали участок. Благодаря этому удалось выяснить, что причиной скопления воды на проезжей части было разрушение участка канализационной сети.

Затем специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили проблемный канализационный колодец, подняли уровень еще семи колодцев, заменили почти 300 м трубы. Также восстановили обочину и тросовое ограждение, заасфальтировали участок дороги и нанесли новую разметку.

Работы выполнены в полном объеме. Проблема регулярных подтоплений, которая создавала неудобства водителям и пешеходам, была решена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье особое внимание уделяется дорогам.

«Вы знаете, что полторы тысячи дорог — задача ремонтировать каждый год. Особое внимание уделяется малым населенным пунктам, это отдельная программа», — сказал Воробьев.

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