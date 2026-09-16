Физика и математика стали любимыми предметами участников «Выходи решать!»

Участники всероссийской контрольной «Выходи решать!» чаще всего выбирают физику и математику: 43% и 37% соответственно, сообщает Газета.ru .

Информатику выбрали 18% решающих, биологию — 14%, химию — 11%, астрономию — 5,5%. За год число желающих проверить знания выросло на 11%.

Физика лидирует в большинстве регионов, а примерно в трети субъектов впереди математика. Самая высокая доля решений по математике — в Курской области, 56%; по физике — в Краснодарском крае, 48%. В Калининградской области и Коми около 30% решений приходится на информатику.

«Астрономия оказалась и самой сложной дисциплиной: распознать спутники планет Солнечной системы на фотографиях и не перепутать их с дном сковороды или ломтиком ветчины удалось немногим», — отметили организаторы.

Контрольную «Выходи решать!» впервые провели в 2017 году. Участники решают задания по шести естественно-научным дисциплинам; прошлый сезон собрал более 105 тысяч человек из 83 регионов.

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