В Дмитровском округе построили первый этаж детсада на 400 мест

Строители возвели первый этаж детского сада на 400 мест в ЖК «Мечта» в селе Озерецкое Дмитровского округа. Готовность объекта достигла около 30%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В селе Озерецкое Дмитровского округа продолжается строительство детского сада на 400 мест в ЖК «Мечта». Готовность объекта составляет около 30%.

Строители завершили нулевой цикл: подготовили монолитный фундамент и перекрытия первого этажа, проложили наружные сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Сейчас они армируют и обвязывают колонны второго этажа. Работы идут по графику, на площадке есть необходимый запас материалов и специалисты.

К середине ноября строители планируют закрыть контур второго этажа. В декабре они рассчитывают завершить каркас здания, выложить наружные стены первого этажа, начать подвод газовых сетей и устройство фундамента блочно-модульной котельной.

Трехэтажный детский сад площадью более 3 тыс. кв. метров оснастят музыкальным и физкультурным залами, медицинским и пищевым блоками. Завершить строительно-монтажные работы планируют к концу 2027 года.

ЖК «Мечта» расположен в 23 км от МКАД по Дмитровскому или Ленинградскому шоссе. В комплексе представлены малоэтажные кварталы, коттеджи и таунхаусы; для жителей работают досуговый и медицинский центры, кабинет врача общей практики, оборудованы детские и спортивные площадки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.