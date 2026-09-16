Жители Подмосковья 73 тыс раз записались в кружки и секции за неделю

Жители Подмосковья за прошедшую неделю более 72,8 тыс. раз воспользовались электронной записью в кружки, спортивные секции и школы искусств. Сервис стал самым востребованным на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» стала самой востребованной на региональном портале госуслуг за прошедшую неделю. Жители Подмосковья воспользовались ею более 72,8 тыс. раз.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Образование» — «Допобразование», а также в блоке «Комплексные услуги». По одному заявлению можно записать ребенка сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования региона.

Заявление могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить сканы документов.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет файлы, приложенные к электронному заявлению, и выявляет неверные документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.