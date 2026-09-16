Школьники Подмосковья изучат защиту от мошенников на «Цифровом ликбезе»

Школьники Подмосковья смогут пройти онлайн-урок «Цифрового ликбеза» о способах защиты от мошенничества до 11 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компания «Яндекс» запустила новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Онлайн-урок посвящен претекстингу — виду мошенничества, при котором злоумышленники используют правдоподобные истории, чтобы получить личные данные, деньги или склонить человека к нужным действиям.

Школьникам объяснят, как распознавать обман и не попадаться на уловки киберпреступников. Например, мошенник может представиться администратором популярной игры, чтобы узнать пароль от аккаунта.

Урок создан в формате короткого мультфильма и рассчитан на детей от шести лет. Его рекомендуют смотреть вместе с родителями и учителями. Присоединиться к проекту можно до 11 октября 2026 года: материалы опубликованы на сайте «Цифрового ликбеза». После урока участники могут пройти тест и получить сертификат.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» организовали АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России при поддержке национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.