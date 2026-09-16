В квартире Ларисы Долиной обустроили санузел площадью 24 кв м

В квартире певицы Ларисы Долиной в жилом комплексе «Премьер» есть три туалета, один из санузлов занимает 24,2 кв. м, сообщает kp.ru .

Лариса Долина живет в двух соединенных квартирах в жилом комплексе «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. В жилье оборудовали три туалета.

Один санузел занимает 24,2 квадратного метра. В нем, помимо туалета, есть сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы. Площадь гостиной с панорамными окнами составляет 56,5 квадратного метра.

Ранее сообщалось, что влиятельные друзья подарили певице две квартиры, которые объединили в два блока. В одном живет Долина с кошками, во втором — ее 43-летняя дочь Ангелина и 14-летняя внучка Александра.

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