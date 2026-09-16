Нервный рецидивист ударил подростка, задевшего его самокатом в метро Москвы

Фигурантом разбирательства стал 48-летний житель подмосковного Королева. На кадрах видно, что бывший заключенный заметил, как 14-летний юноша задел его персональным транспортом. Затем ударил несовершеннолетнего оппонента прямо в лицо.

После этого нападавший попытался затеряться в толпе и уйти с места происшествия. Однако полицейские быстро установили его маршрут и задержали.

В отношении агрессивного пассажира возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). На время проведения предварительного расследования с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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