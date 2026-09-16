Группа Родина создаст спортивный кластер «Искра» в Ростокине

Группа Родина формирует в жилом квартале «СОЮЗ» в Ростокине спортивный кластер «Искра» площадью около 15 тысяч квадратных метров, сообщает 360.ru .

Центральным объектом «Искры» станет физкультурно-оздоровительный центр с ледовой ареной размером 56 на 26 метров и балконом для зрителей. В фитнес-центре откроют бассейн на пять дорожек, залы для тенниса, падела, сквоша и других тренировок.

В комплексе также оборудуют помещения для фехтования, единоборств, бокса и самбо. Кластер станет частью общественной инфраструктуры квартала «СОЮЗ» возле ВДНХ.

В жилых корпусах предусмотрены детский клуб, медиакомната, спортивная студия, переговорная и пространство для подростков. Во второй очереди завершают отделку общественных пространств, в третьей оформляют фасады и монтируют электрооборудование.

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