Эксперт объяснила, как найти источник сквозняка в квартире

Эксперт Александра Чихринова рассказала, как проверить окна, двери и вентиляцию при сквозняках в квартире, сообщает Газета.ru .

Сквозняки могут возникать из-за изношенных уплотнителей, неплотного прилегания оконных створок, щелей между рамой и стеной, а также негерметичных откосов и подоконников. У дверей причиной часто становятся изношенный уплотнитель или перекос полотна.

«При негерметичном окне или двери холодный воздух ощущается непосредственно возле конкретной щели. Проверить это можно тонкой полоской бумаги: ее необходимо поднести к закрытой створке или уплотнителю. Если бумага легко вытягивается, прижима недостаточно», — объяснила эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Для проверки вентиляции нужно закрыть окна и двери и поднести бумагу к решетке: при исправной естественной вентиляции ее притянет. Небольшие щели можно временно закрыть уплотнительной лентой или герметиком. При изношенном уплотнителе, перекосе створки или повреждении механизмов следует обратиться к специалисту.

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