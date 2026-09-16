Райхельсон не был владельцем квартиры, где живет Лариса Долина

Пианист Игорь Райхельсон был зарегистрирован в квартире Ларисы Долиной, но не владел ею. Его уголовное преследование не угрожает певице выселением, сообщает kp.ru .

Суд в ноябре 2025 года снял Игоря Райхельсона с регистрации в квартире. Музыкант не жил там, не был членом семьи собственника и не оплачивал содержание жилья.

Райхельсон уехал из России и находится в международном розыске. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере; при появлении в России его задержат.

Лариса Долина купила квартиру площадью 242 квадратных метра в элитном жилом комплексе Москвы. Недвижимость оценили в 250 миллионов рублей, певица оформила ее на дочь.

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