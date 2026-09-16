Детали сбоя в TEZ Tour: сайт упал, но брони в силе

Туроператор TEZ TOUR столкнулся с инцидентом информационной безопасности. Из-за него официальный сайт компании в настоящее время остается недоступным, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Несмотря на временные технические неполадки и неработающий веб-ресурс, компания продолжает функционировать в привычном операционном режиме. Представители туроператора подчеркивают, что все купленные путевки и подтвержденные бронирования сохраняют свое действие.

Обязательства перед клиентами и агентами исполняются без сбоев.

Специалисты уже локализовали проблему и приступили к пошаговому перезапуску инфраструктуры. На данный момент следов утечки персональных данных путешественников не обнаружено, а ключевой операционный контур и ERP-система компании были вовремя изолированы от внешнего воздействия. Сервисы будут подключать обратно поэтапно после тщательных проверок безопасности. О точном времени открытия сайта сообщат отдельно.

Пока страница TEZ Tour не открывается.

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