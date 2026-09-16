В Подмосковье 20 участников СВО обучились вождению с ручным управлением

Участники СВО с инвалидностью из Подмосковья могут бесплатно обучиться вождению автомобилей с ручным управлением во время реабилитации в центре «Ясенки»; с прошлого года программой воспользовались 20 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье участники СВО с инвалидностью могут бесплатно пройти обучение вождению автомобилей с ручным управлением. Программа действует с прошлого года и доступна жителям региона, которые проходят реабилитацию в центре «Ясенки». Ею уже воспользовались 20 человек, сообщил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Житель Балашихи Сергей Головачев проходил обучение параллельно с курсом реабилитации. «До этого я не водил, но сейчас получается все без проблем. Инструкторы хорошие, я доволен. В дальнейшем получу права и, надеюсь, машину», — рассказал он.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что история Головачева показывает важность системной поддержки военнослужащих. Всего в регионе для участников СВО и их семей предусмотрено около 40 мер поддержки, включая выплаты, компенсацию расходов на ЖКХ и бесплатное школьное питание для детей.

По словам Рожнова, депутаты Мособлдумы приняли законы о бесплатной реабилитации участников СВО и пребывании их близких в реабилитационных центрах. Также действуют льготы по транспортному налогу, квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий, бесплатная юридическая помощь, меры в рамках социальной газификации и денежные компенсации взамен земельного участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.