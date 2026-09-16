Сыровар Олег Сирота предложил по-разному развивать Черноземье и Нечерноземье, чтобы остановить отток жителей с северных территорий, сообщает kp.ru .

Олег Сирота заявил, что крупные агрохолдинги не помогают возрождать территории. По его мнению, в Нечерноземье сельское хозяйство развивается сложнее, а северные районы теряют население.

«Мы пошли в сторону крупных агрохолдингов, но они не генерируют людей для возрождения территорий», — пояснил Сирота.

Сыровар отметил, что в Нечерноземье хуже растут культуры, а фермерам запретили держать свиней. Семья из трех-четырех человек может содержать тысячу быков, но получает небольшую прибыль. Выращивание зерна на севере обошлось ему вдвое дороже, чем в Краснодарском крае. Сирота считает, что ситуацию изменят вложения в дороги, школы, больницы и транспорт.

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