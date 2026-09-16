Волоколамская больница начала вакцинацию жителей от гриппа

Волоколамская больница начала вакцинацию взрослых и детей от сезонного гриппа. Прививку рекомендуют сделать до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Волоколамской больнице для вакцинации доступны 2,5 тыс. доз вакцины «Флю-М» для взрослых и 1,7 тыс. доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей.

Заведующий взрослой поликлиникой Руслан Корсаков отметил, что прививку стоит сделать до конца ноября, чтобы организм успел выработать иммунитет.

«Несмотря на то, что вакцинация не гарантирует 100% защиту от гриппа, она значительно снижает вероятность заболевания и развития осложнений у привитых граждан», — рассказал Корсаков.

Оптимальным периодом для вакцинации специалисты называют сентябрь — ноябрь. Прививку рекомендуют делать за три недели до начала распространения инфекции.

Вакцинацию проводят в прививочном кабинете взрослой поликлиники по будням: с понедельника по четверг — с 8:00 до 15:00, в пятницу — с 8:00 до 14:00. Записаться можно через терапевта или администратора регистратуры, а также уточнить информацию у терапевта, педиатра или по номеру 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.