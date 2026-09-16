Невролог Пушкинской больницы объяснила, почему остеохондроз не диагноз

Врач-невролог Пушкинской клинической больницы Ирина Ерченко объяснила, что изменения позвоночных дисков являются естественным процессом, а причину боли в спине должен определить специалист, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-невролог первичного сосудистого отделения Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Ирина Ерченко рассказала, почему остеохондроз не считают диагнозом в современной доказательной медицине. Под этим термином понимают изменения костной и хрящевой ткани, которые обычно связаны с естественным старением организма.

«Диски между позвонками начинают понемногу изнашиваться уже после 20 лет. Это так же нормально, как седина в волосах или морщинки вокруг глаз», — пояснила Ирина Ерченко.

Признаки таких изменений на МРТ выявляют почти у всех взрослых, однако боль возникает не у каждого. Сам диск, включая грыжи, протрузии и экструзии, болеть не может, поскольку в хрящевой ткани нет нервных окончаний.

По словам врача, в 80–90% случаев боль в спине вызвана мышечным спазмом из-за перегрузок, малоподвижного образа жизни или неправильной осанки. Реже причиной становится защемление нервного корешка, которое сопровождается онемением, покалыванием и слабостью в руке или ноге.

Настоящие остеохондрозы — редкие заболевания зон роста костей у детей и подростков, связанные с нарушением кровоснабжения. Врач посоветовала не паниковать при упоминании остеохондроза в заключении, обратиться к специалисту для поиска причины боли, следить за осанкой и поддерживать регулярную физическую активность, включая ЛФК и плавание.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.