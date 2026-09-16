В Подмосковье упростили оформление компенсации за коммунальные услуги

Жители Подмосковья смогут быстрее оформить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги благодаря автоматической проверке данных и уведомлениям в личном кабинете. С начала 2026 года сервисом воспользовались более 96 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале оптимизировали услугу по оформлению компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. В электронную форму добавили сервисы, которые автоматически проверяют сведения о регистрации по месту жительства и статусе предпенсионера.

Если система установит, что заявитель не зарегистрирован в Московской области или его возраст не соответствует региональным требованиям, уведомление появится на экране. Совершеннолетние члены семьи, указанные в заявлении, будут автоматически получать в личном кабинете запрос на согласие на обработку персональных данных.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что с начала года услугой воспользовались более 96 тыс. раз. Новые сервисы помогут заявителям сэкономить время и избежать ошибок при подаче документов.

При появлении нового льготного статуса заявитель сможет самостоятельно внести сведения в ранее поданное заявление на компенсационную выплату. Компенсацией расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться льготники, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий и сельских педагогов.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, случай и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить документы. Результат поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.