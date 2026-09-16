Массовый отстрел под Красноярском: за месяц уничтожили 60 агрессивных медведей

Специалисты уничтожили 60 агрессивных медведей в Енисейском муниципальном округе Красноярского края после серии нападений диких зверей на местных жителей. Об этом сообщает ТАСС .

Главным фактором, вынудившим хищников искать пропитание вблизи людских домов, стали масштабные лесные пожары. Летом они затронули свыше 600 тыс. гектаров северной тайги.

Жертвами зверей в Сибири за последний месяц стали пять человек. Из них трое погибли на севере Красноярского края, включая двух пенсионерок, на которых напали в лесу Енисейского округа.

Только за одни сутки 15 сентября граждане трижды сигнализировали о приближении медведей. В результате охотоведы ликвидировали двух особей в Лесосибирске и Енисейске.

В ночь на 16 сентября в Лесосибирске зафиксировали еще два случая появления хищников. Один из них разгуливал в непосредственной близости от детского дома.

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