Массовый отстрел под Красноярском: за месяц уничтожили 60 агрессивных медведей
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Специалисты уничтожили 60 агрессивных медведей в Енисейском муниципальном округе Красноярского края после серии нападений диких зверей на местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
Главным фактором, вынудившим хищников искать пропитание вблизи людских домов, стали масштабные лесные пожары. Летом они затронули свыше 600 тыс. гектаров северной тайги.
Жертвами зверей в Сибири за последний месяц стали пять человек. Из них трое погибли на севере Красноярского края, включая двух пенсионерок, на которых напали в лесу Енисейского округа.
Только за одни сутки 15 сентября граждане трижды сигнализировали о приближении медведей. В результате охотоведы ликвидировали двух особей в Лесосибирске и Енисейске.
В ночь на 16 сентября в Лесосибирске зафиксировали еще два случая появления хищников. Один из них разгуливал в непосредственной близости от детского дома.
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