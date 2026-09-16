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Дрон НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал тревоги над Черным морем

Происшествия
U.S. Air Force

Фото - © U.S. Air Force

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал аварийный сигнал тревоги над акваторией Черного моря. Дрон вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Об этом сообщает SHOT.

БПЛА занимается сбором данных на обширной территории.

В процессе выполнения задания аппарат подал сигнал с кодом 7600. Он свидетельствует о полной потере связи с наземным пунктом управления.

Дрон барражирует в районе турецкого побережья на высоте около 16 тыс. метров. Это первый зафиксированный запуск БПЛА данного типа над Черным морем с начала сентября.

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