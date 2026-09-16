Киев и Одесская область под атакой: поражены автозавод и иностранное судно Спецоперация сегодня в 10:12 Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Российские беспилотники атаковали узлы снабжения и оборонные мощности ВСУ на территории Киева и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.