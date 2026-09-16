USD
Доллар США
84,24
-0.12 %
EUR
Евро
97,30
-0.47 %
CNY
Китайский Юань
12,55
0.15 %
TRY
Турецкая Лира
17,34
-0.33 %

Киев и Одесская область под атакой: поражены автозавод и иностранное судно

Спецоперация

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Российские беспилотники атаковали узлы снабжения и оборонные мощности ВСУ на территории Киева и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Основными целями воздушной атаки стали цеха военного производства и транспортная инфраструктура, работающая на нужды ВСУ.

В Киеве точным прилетом накрыли производственные мощности «Киевского автотранспортного предприятия». Там производилась сборка и переоборудование спецтехники для украинских боевиков.

В Одесской области на территории порта «Черноморск» был поражен иностранный сухогруз. Удар нанесли в момент разгрузки доставленного военного имущества ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.