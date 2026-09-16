Киев и Одесская область под атакой: поражены автозавод и иностранное судно
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские беспилотники атаковали узлы снабжения и оборонные мощности ВСУ на территории Киева и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Основными целями воздушной атаки стали цеха военного производства и транспортная инфраструктура, работающая на нужды ВСУ.
В Киеве точным прилетом накрыли производственные мощности «Киевского автотранспортного предприятия». Там производилась сборка и переоборудование спецтехники для украинских боевиков.
В Одесской области на территории порта «Черноморск» был поражен иностранный сухогруз. Удар нанесли в момент разгрузки доставленного военного имущества ВСУ.
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