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Разозлился из-за плача: отец бросил 2-летнего сына на пол и пинал ногами

В Рубцовске задержан мужчина, который избил своего двухлетнего сына из-за того, что тот плакал. Преступление произошло 13 сентября, сообщает Информационный центр СК России.

Выведенный из себя детским плачем фигурант с силой бросил двухлетнего мальчика на пол. Затем нанес несколько ударов ногами по голове.

Малыш получил тяжелейшие травмы и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С ним проводятся необходимые следственные действия.

Ход расследования резонансного происшествия взят под особый контроль. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить подробный доклад об установленных обстоятельствах и ходе уголовного дела.

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