Памятник «Скорбящая мать» в Балашихе получил статус культурного наследия

Памятник «Скорбящая мать» в микрорайоне Салтыковка Балашихи включат в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Для мемориала утвердили границы, предмет охраны и режим использования территории, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Памятник «Скорбящая мать» в микрорайоне Салтыковка Балашихи включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения. Для мемориала утвердили границы, предмет охраны и режим использования территории.

На территории объекта запрещены строительство, кроме временных сооружений для реставрации, деятельность, способная разрушить памятник или исказить его облик, а также установка глухих ограждений и рекламных конструкций. Нельзя прокладывать дороги и наземные инженерные коммуникации, обустраивать парковки, разводить костры, выгуливать собак и допускать движение транспорта, за исключением специального. Также запрещено динамическое воздействие на грунты.

Подробности приведены в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области от 11.08.2026 № 06РВ-650.

Мемориал посвящен воинам поселка Салтыковка, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Его открыли 8 мая 1985 года к 40-летию Победы. Скульптором стал Николай Любимов, архитектором — Юрий Кривущенко.

Гранитная композиция включает фигуру скорбящей женщины с покрытой головой, мемориальную стену с изображениями воинов и плиту с надписью «Павшим воинам Салтыковки» и пофамильным списком. Больше информации доступно в MAX: Мособлнаследие и во «ВКонтакте»: Мособлнаследие.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.