Внуково не досчиталось чемоданов: турецкий перевозчик не отправил багаж в Москву

Турецкая авиакомпания не сумела своевременно доставить в Москву часть чемоданов пассажиров, прибывших несколькими рейсами. Вещи планируют привезти в ближайшее время, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Сбой затронул аэропорт Внуково. Там фиксируется задержка выдачи личных вещей.

Чемоданы клиентов, следовавших двумя рейсами из турецкого Даламана 16 сентября, уже доставлены в пункт назначения. Остальную часть застрявшего багажа рассчитывают привезти ближайшими бортами из Турции.

Представители перевозчика обязуются привезти вещи курьером по адресу проживания пассажиров либо перенаправить в требуемый аэропорт. Кроме того, владельцы могут самостоятельно забрать застрявшее имущество в круглосуточной службе невостребованного багажа Внуково. Для этого нужно иметь при себе загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку.

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