сегодня в 10:09

В американском Лос-Анджелесе крушение вертолета привело к гибели троих человек. Еще один получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.

Воздушное судно могло принадлежать одному из местных новостных каналов. Вертолет упал у места, где до этого произошла крупная автомобильная авария.

На видео запечатлено, что борт упал в промзоне рядом с металлическими морскими контейнерами. От удара и последующего взрыва вспыхнул пожар, подступивший к зданию.

Над местом падения вертолета образовались плотные клубы черного дыма. Пожарные расчеты пытаются сбить пламя и подобраться к обломкам.

На месте происшествия находятся, в том числе сотрудники полиции. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

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