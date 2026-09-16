Чудом выжил: авто въехало в остановившуюся машину на МКАД, едва не сбив человека

На внешней стороне 62-го километра МКАД авто на огромной скорости въехало в остановившуюся машину. Один из автомобилей перевернулся, сообщает Дептранс Москвы.

Инцидент произошел 15 сентября в 23:55. Неисправная машина остановилась прямо посреди проезжей части МКАД, став неожиданным препятствием для потока. При этом водитель вышел из авто, чтобы установить позади него знак.

Через несколько секунд в машину на полной скорости врезалась другая легковушка, едва не сбив человека. Запись зафиксировала момент мощного тарана, после которого один из автомобилей перевернулся.

Обошлось без жертв. Прибывшие на место происшествия экстренные службы оперативно ликвидировали последствия столкновения и освободили полосу, восстановив движение.

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