Стоят с 6 утра: в Москве выстроилась огромная очередь к мощам святителя

В Москву привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Некоторые верующие заняли очередь у храма Христа Спасителя еще с 06:00, там собралось огромное количество людей, сообщает msk1.ru .

Поток паломников к собору не прекращается с самого раннего утра. Люди в том числе приезжают в составе организованных групп.

Многие отправляются к святыне сразу с московских вокзалов, оставляя чемоданы и детские коляски прямо у ограждений. Очередь из желающих приложиться к мощам уже дошла до Патриаршего моста.

Чтобы избежать давки внутри собора, людей запускают небольшими группами по 20–30 человек. По всему периметру прилегающей территории через каждые несколько метров дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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