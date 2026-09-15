Студенты Подмосковья могут подать заявки на олимпиаду по технологиям

Студенты вузов, колледжей и техникумов Подмосковья могут до 13 декабря подать бесплатную заявку на студенческий трек Национальной технологической олимпиады по пяти направлениям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Прием заявок на студенческий трек Национальной технологической олимпиады открыт для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также студентов колледжей и техникумов. Участники могут выбрать одно или несколько направлений.

Трек «Корпоративная кибербезопасность» посвящен защите информационных систем компаний от киберугроз. Студентам предстоит выявлять уязвимости, анализировать инциденты, изучать инфраструктуру и разрабатывать защиту корпоративных систем.

В треке «Летающая робототехника» необходимо создать программную систему для беспилотных авиационных систем. Она объединит компьютерное зрение, локализацию, координатные преобразования, планирование и автономное управление полетом.

Также доступны треки «Геномное редактирование», «Ядерные технологии» и «Квантовая физика». Победители смогут получить стажировки в технологических компаниях и научных лабораториях. Участие бесплатное, заявку принимают до 13 декабря на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.