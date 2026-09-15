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Жители Люберец смогут подать заявление на голосование на дому

Избиратели в Люберцах могут до 14:00 20 сентября подать заявление для голосования на дому при наличии уважительной причины. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября, участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Жители городского округа Люберцы могут подать заявление о голосовании на дому на своем избирательном участке. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Трубников.

Заявление принимают до 14:00 20 сентября. Избиратель может указать удобные дату и время, после чего члены участковой комиссии придут к нему домой. Для оформления потребуется паспорт гражданина Российской Федерации.

Голосование на дому доступно при уважительной причине, например болезни, плохом самочувствии, уходе за больным родственником или маленькими детьми. Простое нежелание выходить из дома основанием не считается.

Также сохраняется возможность зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование. 14 сентября завершается прием заявлений для участия в проекте «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию.

Выборы состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.