Сексолог Белякова назвала признаки зависимости от просмотра порно

Сексолог Маргарита Белякова перечислила признаки навязчивого просмотра порно и объяснила, как восстановить интерес к реальной близости, сообщает СтальМедиа .

Одним из главных сигналов сексолог назвала невозможность сократить просмотр, хотя человек понимает, что тратит на него слишком много времени. Порно может стать способом справляться со стрессом, скукой или эмоциональным напряжением.

Проблема возникает и тогда, когда виртуальные сценарии начинают казаться привлекательнее близости с партнером. Это может вызвать у партнера чувство отверженности и ухудшить отношения.

«Дополнительным тревожным сигналом может стать снижение эмоциональной вовлеченности в отношения. Человек начинает меньше стремиться к физическому контакту, разговорам и совместному времяпрепровождению, а интимная жизнь постепенно отходит на второй план», — пояснила эксперт.

Белякова посоветовала не начинать с обвинений и запретов, а разобраться в причинах привычки, возвращать живое общение и эмоциональную близость. Если справиться самостоятельно не удается, следует обратиться к специалисту.

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