Проект «Здоровье СВОих» запустили в Подмосковье

Проект «Здоровье СВОих» для помощи участникам спецоперации и их семьям в получении медицинской помощи и реабилитации стартовал в Подмосковье в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

АНО «Комитет семей воинов Отечества» запустила в Московской области пилотный проект «Здоровье СВОих». Его разработали на основе обращений участников спецоперации и членов их семей, поступавших в региональные штабы комитета, с учетом действующих законодательных мер поддержки.

Проект направлен на профилактику социального напряжения среди участников спецоперации и их близких. Он поможет оперативнее решать вопросы получения внеочередной медицинской помощи, прохождения реабилитации, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также установления или продления инвалидности.

«Проект „Здоровье СВОих“ появился как ответ на конкретные обращения наших бойцов и их семей. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым обращением стояло не хождение по кабинетам, а конкретное и оперативное решение», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

С сентября 2026 года в национальном мессенджере «МАКС» работают региональные сервисные чаты проекта. Общение в них модерируют в рамках законодательства, размещать персональные данные участников спецоперации и членов их семей запрещено. Чаты доступны по рабочим дням с 9:00 до 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.