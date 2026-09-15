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Добыла букет сама: ночная охотница за гортензиями устроила фотосет в Люберцах

В подмосковных Люберцах местная жительница ночью частично уничтожила палисадник во дворе возле дома № 142 на Октябрьском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

Женщина оборвала посаженные жильцами цветы.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Оборвав гортензии, женщина строила импровизированную фотосессию прямо на месте происшествия.

Действия любительницы чужих цветов попали на камеры видеонаблюдения. На них девушка зашла на территорию палисадника и начала рвать цветы. Затем сфотографировалась, села в свою машину и уехала.

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