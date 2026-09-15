«Андрей из Таиланда»: Соболев пошутил над красоткой-блондинкой на свадьбе

Комик Илья Соболев снова отличился свадебной шуткой. На этот раз он практически назвал трансом* одну из гостей торжественного мероприятия в Бодруме. Девушка опубликовала видео с шуткой Соболева в соцсети.

Юморист проводил шуточный конкурс с участием приглашенных. Во время дефиле он оценил грудь одной из участниц — диджея Жанны — а затем намекнул на некий «сюрприз», который скрывает красотка.

Соболев пошутил, что яркая блондинка — на самом деле трансгендер* из Таиланда.

«То, что мы называем „сюрприз“. Таиланд! Это Андрей. Рад, что ты с нами, брат», — заявил комик блондинке.

Судя по кадру, девушка посмеялась на шуткой. Пользователи в комментариях под роликом также оценили юмор ведущего.

«Соболь, конечно, уникальный юморист. Шутит жестко, но смешно!», «Я очень долго смеялся, Илья, честно сказать, умеет шутить, девушка невероятно красивая, и сама посмеялась», «Как на такое можно обижаться?» — написали комментаторы.

Ранее на этом же конкурсе Соболев пошутил про «зачаточное состояние» груди модели Кати Голден. После этого пользователи Сети начали называть слова ведущего плохими, злыми, сексистскими, высказывать недоумение, как вообще так можно шутить на свадьбе.

Сам комик вскоре записал видео с пояснениями про шутку. Он заявил, что его конек ведущего — импровизация, а на шутки ранее еще никто не обижался.

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