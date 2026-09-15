Суд в Серпухове осудил браконьера за отстрел лосихи

Серпуховский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконную охоту на лосиху у деревни Свиненки 3 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Серпуховский городской суд признал местного жителя виновным в незаконной охоте. 3 февраля 2026 года мужчина без необходимых разрешений застрелил из карабина самку лося в лесу неподалеку от деревни Свиненки.

Возраст погибшего животного составлял от 5 до 6,5 лет. Ущерб комитету лесного хозяйства Московской области оценили в 400 тыс. рублей. Инспекторы охотнадзора Мособлкомлеса установили факт незаконной охоты и личность браконьера, после чего передали материалы правоохранительным органам.

Мужчина признал вину и добровольно возместил ущерб в ходе расследования. Суд назначил ему один год и шесть месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также запретил заниматься охотой на полтора года. Карабин конфисковали в доход государства. Гособвинение поддерживала Серпуховская городская прокуратура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.