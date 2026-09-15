В Подмосковье 15 сентября начнут прием заявок на грант «Агромотиватор»

Участники спецоперации смогут с 15 сентября подать в Подмосковье заявки на грант «Агромотиватор» для открытия агробизнеса, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Прием заявок на грант «Агромотиватор» начнется в Московской области 15 сентября. Мера поддержки предназначена для участников специальной военной операции, которые планируют открыть собственное дело в агропромышленном комплексе.

«Мы последовательно расширяем поддержку тех, кто защищал страну. Возвращение к мирной жизни — это не только реабилитация и трудоустройство, но и возможность реализовать себя в собственном деле. Сельское хозяйство — отрасль, где особенно ценятся характер, дисциплина и умение работать на результат. Грант „Агромотиватор“ дает ветеранам реальный инструмент для старта: от разведения скота до выращивания овощей и организации фермерского хозяйства», — отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Парламентарий подчеркнул, что поддержка участников СВО остается приоритетом региональной политики. Он пояснил, что Подмосковью нужны мотивированные и ответственные специалисты для работы в аграрной сфере.

Грант входит в систему поддержки АПК. В 2026 году на нее предусмотрено 5,4 млрд рублей, включая 1,2 млрд рублей федеральных средств и 4,2 млрд рублей из бюджета Московской области. В регионе действуют 35 мер поддержки сельхозпроизводителей, 24 из них финансируются с участием федерального бюджета. С 2021 года субсидии получили свыше 1,5 тыс. производителей, в 2026 году — 149.

На проекты в животноводстве можно получить до 7 млн рублей, по другим направлениям агробизнеса — до 5 млн рублей. Получателям необходимо софинансировать не менее 10% проекта, создать рабочие места и обеспечивать ежегодный рост объема сельхозпродукции не менее чем на 7% в течение пяти лет. Средства можно направить на строительство и ремонт производственных объектов, покупку племенных животных, техники, оборудования и посадочного материала. Подробности опубликованы на регпортале «МОй АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы „Время героев“. Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.